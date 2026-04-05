Орнитолог объяснил, почему весной вороны становятся агрессивными

Жителям Татарстана весной стоит опасаться ворон, которые в апреле-мае начинают защищать свое потомство, отгоняя случайных прохожих от гнезд. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

«Ворона-родитель обычно, услышав крик своего птенца, может спикировать, напугать людей. Но глаза они не выклевывают. Вороны достаточно осторожны, знают предел допустимого», – отметил он.

Орнитолог также отметил, что скоро начнется период «слетов» – птенцов, покинувших гнездо. Профессор рекомендовал помогать слеткам лишь при явной опасности.

«Единственное, что мы можем сделать, – поднять птенца и посадить его на ветку, чтобы не задрали собаки и кошки. Тогда мы сделаем благородное дело – спасем им жизнь», – сказал Ильгизар Рахимов.

В ближайшее время орнитологи также ждут массового прилета водоплавающих птиц, а в мае «эпопею с миграцией» завершат соловьи и стрижи.

