news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 апреля 2026 23:04

Казанский орнитолог рассказал, какую пользу приносят воробьи и скворцы

Читайте нас в
Телеграм

Скворцы и воробьи приносят большую пользу окружающей среде и людям. Первые активно уничтожают гусениц шелкопряда, поедающего листву деревьев, а вторые – санитары садов. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

«Воробьи, кроме того, что они поедают насекомых, в огромном количестве съедают семена ненужных сорных растений – лебеды, птичьего горца, мятлика», – рассказал он.

Многолетнее снижение численности воробьев в Казани, беспокоившее орнитологов, замедлилось.

«Их стало меньше, но мы заметили тенденцию – воробьи постепенно начинают восстанавливать свою численность. Это положительный факт. То есть их пока еще мало, в черте города можно встретить не больше нескольких сотен. Для миллионного города это, конечно, очень мало, на самом деле их должно быть сотни тысяч», – заметил Ильгизар Рахимов.

#Экология #птицы #перелетные птицы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
5 апреля 2026
5 апреля 2026
Новости партнеров