Казанский орнитолог рассказал, какую пользу приносят воробьи и скворцы

Скворцы и воробьи приносят большую пользу окружающей среде и людям. Первые активно уничтожают гусениц шелкопряда, поедающего листву деревьев, а вторые – санитары садов. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

«Воробьи, кроме того, что они поедают насекомых, в огромном количестве съедают семена ненужных сорных растений – лебеды, птичьего горца, мятлика», – рассказал он.

Многолетнее снижение численности воробьев в Казани, беспокоившее орнитологов, замедлилось.

«Их стало меньше, но мы заметили тенденцию – воробьи постепенно начинают восстанавливать свою численность. Это положительный факт. То есть их пока еще мало, в черте города можно встретить не больше нескольких сотен. Для миллионного города это, конечно, очень мало, на самом деле их должно быть сотни тысяч», – заметил Ильгизар Рахимов.

