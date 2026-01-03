news_header_top
Политика 3 января 2026 17:46

Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

Фото: t.me/MID_Russia

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

«Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны», – указали в МИД.

Стороны обсудили необходимость недопущения дальнейшей эскалации ситуации и подчеркнули важность поиска решений через диалог. В разговоре был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой.

#мид рф #Венесуэла #Сергей Лавров
