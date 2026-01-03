news_header_top
Политика 3 января 2026 14:36

Вице-президент Венесуэлы призвала народ к мобилизации для защиты суверенитета страны

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к гражданам с призывом встать на защиту суверенитета и природных богатств республики. Выступая в эфире телеканала «Telesur», она заявила о необходимости всеобщей мобилизации в условиях национального единства, передает ТАСС.

По ее словам, народ обязан отстоять не только природные ресурсы, но и право на независимость и свободное будущее без внешнего диктата и превращения страны в чью-либо колонию.

Родригес сообщила, что официальный Каракас не располагает информацией о текущем местонахождении Президента Николаса Мадуро. Она потребовала от Соединенных Штатов предоставить доказательства того, что венесуэльский лидер жив.

Стоит отметить, что согласно конституции республики, в случае отсутствия главы государства его полномочия переходят к исполнительному вице-президенту.

#Венесуэла
