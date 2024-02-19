Венгрия не будет накладывать вето на 13-й пакет санкций ЕС против России

Венгрия не станет накладывать вето на 13-й пакет санкций Европейского Союза против России, хотя и считает его неправильным. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе (его пресс-конференцию транслировал телеканал М1).

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла», — заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Сийярто также назвал «полной бессмыслицей» уже ведущиеся в Брюсселе, по его словам, разговоры о разработке следующего, 14-го пакета антироссийских санкционных ограничений.

В связи с этим венгерский дипломат счел общую стратегия руководства Евросоюза в отношении Украины полностью провальной. По его мнению, она не приближает к миру, а только наносит ущерб странам сообщества.

Upd. (23.08): Ранее сообщалось, что ЕС планирует внести в 13-й пакет санкции против 55 компаний и 60 физических лиц. Допускали в сообществе и введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России, и принятие ограничений против поставок БПЛА.

При этом газета Financial Times писала, что венгерская сторона не согласилась с мерами, направленными против китайский компаний, из-за чего принятие пакета ограничений оказалось отложено.

Утвердить 13-й пакет санкций хотят к 24 февраля — второй годовщине начала Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО).