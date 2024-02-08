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ЕС планирует внести в 13-й пакет санкции против 55 компаний и 60 физлиц
Евросоюз предлагает ввести ограничения против 55 компаний и свыше 60 физических лиц. Они могут попасть в 13-й пакет антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.
Указанные лица и организации связаны с производством оружия и поставками электроники и ключевых технологий, использующихся российским ОПК, отмечается в документах ЕС. Кроме того, ограничения грозят транспортным компаниям, которые якобы связаны с поставками боеприпасов из КНДР в Россию.
Также, уточнили в издании, под санкции может попасть губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый пакет санкций Евросоюза будет прежде всего направлен против тех, кто замешан в обходе уже действующих рестрикций. Ввести его планируют ко второй годовщине начала российской спецоперации.
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