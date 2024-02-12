В ЕС допустили введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России

В Европейском Союзе обсуждают возможность введения санкций против примерно 20 компаний из стран Азии, в том числе трех — из Китая, которые причастны к продаже подсанкционных товаров России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект этого предложения.

Известно, что помимо китайских фирм в перечне присутствует по одной организации из Гонконга, Индии, Казахстана, Сербии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки. Особо отмечается, что включение этих компаний в предлагаемый список «не влечет за собой какого-либо возложения ответственности за их действия на юрисдикцию, в которой они действуют».

Фирмы в основном импортируют запрещенные технологии и электронику и реэкспортируют их в РФ. Соответственно, их обвиняют в «содействии военно-технологическому совершенствованию России или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Планируемые санкционные ограничения предполагают запрет европейским компаниями торговать с организациями, включенными в черный список. Евросоюз уже собирался ввести санкции против нескольких китайских фирм, но эти предложения были отклонены из-за противодействия со стороны некоторых государств-членов. К тому же власти КНР предоставили гарантии, что компании в китайской юрисдикции не будут нарушать антироссийские санкции.

Агентство констатирует, что этот вопрос имеет решающее значение для Евросоюза, который считает Китай одним из наиболее важных торговых партнеров. Для утверждения санкций ЕС необходима поддержка всех государств-членов.

Ранее стало известно, что эмбарго на ввоз алюминия вряд ли войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России. Утвердить последний хотят к 24 февраля — второй годовщине начала Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО).