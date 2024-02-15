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Политика 15 февраля 2024 14:48

FT: Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Евросоюза против России

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Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Евросоюза против России – она стала единственной страной, которая выступил против на встрече послов. Об этом пишет Financial Times.

Как пояснили чиновники, венгерская сторона не согласилась с мерами, направленными против китайский компаний.

Ранее сообщалось, что новые рестрикции ЕС могут быть приняты 19 февраля на встрече глав МИД стран союза. Новый пакет будет прежде всего направлен против тех, кто замешан в обходе уже действующих рестрикций.

Санкционное давление США и их союзников в Европе на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». Ранее Президент Владимир Путин отметил, что Запад фактически исчерпал потенциал санкционной агрессии против России.

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#антироссийские санкции
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