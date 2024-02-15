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FT: Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Евросоюза против России
Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Евросоюза против России – она стала единственной страной, которая выступил против на встрече послов. Об этом пишет Financial Times.
Как пояснили чиновники, венгерская сторона не согласилась с мерами, направленными против китайский компаний.
Ранее сообщалось, что новые рестрикции ЕС могут быть приняты 19 февраля на встрече глав МИД стран союза. Новый пакет будет прежде всего направлен против тех, кто замешан в обходе уже действующих рестрикций.
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