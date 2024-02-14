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СМИ: Евросоюз утвердит новый пакет санкций 19 февраля
Новые санкции Европейского союза могут быть приняты 19 февраля на встрече глав МИД ЕС. Такими данными поделилось издание EUobserver.
Ранее сообщалось, что 13-й пакет может быть введен в годовщину начала специальной военной операции. Чтобы он был принят всеми странами, ЕС придется максимально смягчить вводимые ограничения.
В частности, говорилось, что под санкции попадут прежде всего компании, якобы уличенные в обходе ранее принятых рестрикций.
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