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Евросоюз хочет включить в 13-й пакет санкций ограничения против поставок БПЛА
В 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может войти сфера беспилотников. Ограничения затронут поставки БПЛА РФ, рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов», — цитирует ее заявление в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС РИА Новости.
Бербок заверила, что новый пакет ограничений практически согласован. Следующее обсуждение состоится на встрече сегодня.
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