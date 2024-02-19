Евросоюз хочет включить в 13-й пакет санкций ограничения против поставок БПЛА

В 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может войти сфера беспилотников. Ограничения затронут поставки БПЛА РФ, рассказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы сейчас на пути к тому, чтобы принять 13-й пакет санкций, особенно в отношении дронов», — цитирует ее заявление в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС РИА Новости.

Бербок заверила, что новый пакет ограничений практически согласован. Следующее обсуждение состоится на встрече сегодня.