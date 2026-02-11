news_header_top
Руc Тат
Экономика 11 февраля 2026 09:20

«Ведомости»: ЦБ предложил вариант разрешения спора банков и маркетплейсов

Фото: cbr.ru

Банк России подготовил предложения, способные решить возникший в конце прошлого года конфликт между банками и маркетплейсами из-за доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах цифровых платформ. О них рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева, пишет газета «Ведомости».

По словам Лозгачевой, регулятор предлагает перейти к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создать универсальные условия, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе.

Эту идею директор департамента Центробанка представила на заседании Экспертного совета по развитию платформенной экономики, организованного Комитетом Государственной Думы по экономической политике.

Центробанк исходит из того, что цены не должны зависеть от используемого покупателем платежного средства. При реализации инициативы покупатель будет видеть единую цену товара и всплывающее окно рядом, при нажатии на которое появляются «предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют».

Лозгачева уточнила, что участники программы должны иметь возможность представлять информацию на равных условиях (например, в алфавитном порядке), а критерии допуска банков к подобному партнерству должны быть публично раскрыты и прозрачны.

При этом детали регулирования всё еще прорабатываются. Возможно, открытая модель будет применяться только «к наиболее значимым платформам». К тому же, по мнению ЦБ, решить проблему можно не только на законодательном уровне, но и при помощи «мягкого регулирования» – к примеру, через совместный меморандум.

Регулятор направил подробную механику на обсуждение в Минэкономразвития РФ и профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших площадок называют предложение сбалансированным, но требующим обсуждения, добавила директор департамента ЦБ.

Идеи Центробанка вызвали сдержанно положительную реакцию у маркетплейсов и Ассоциации банков России, но эксперты усомнились в их реализуемости. Так, MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков заметил, что унифицировать доступ банков к программам скидок очень сложно технически, а в результате можно получить «бесконечное меню с разными предложениями» и высокой вероятностью ошибки.

