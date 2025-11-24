news_header_top
Экономика 24 ноября 2025 10:22

ЦБ предложил Минэкономразвития РФ ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Фото: cbr.ru

Центробанк встал на сторону крупнейших банков в их споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых последними покупателям через собственные финансовые учреждения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Глава ЦБ рекомендовала министру запретить онлайн-площадкам устанавливать разную цену на товар в зависимости от способа оплаты. В качестве дополнительного контролера она предложила привлечь Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, Набиуллина призвала ввести запрет на продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков. Она уверена, что такие финансовые организации «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

В Минэкономразвития изданию заявили, что письмо Центробанка прорабатывается. При этом в ведомстве напомнили, что, согласно действующей редакции 289-ФЗ «О платформенной экономике», Правительство РФ уже может вводить необходимые требования к цене товара на онлайн-платформах.

Факт проработки предложений Банка России в Минэкономразвития подтвердили и ТАСС, но добавили, что внедрение тех или иных ограничений на скидки следует рассматривать комплексно. Эффекты же таких мер необходимо прогнозировать, «максимально учитывая и оценивая последствия для продавцов – партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику», отметили в министерстве.

В свою очередь в Государственной Думе России просят власти оценить риски роста цен на товары из-за возможной отмены скидок на маркетплейсах. Соответствующие запросы в Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ подготовил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, замечает газета «Известия».

