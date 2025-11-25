Крик души Wildberries: маркетплейсы публично выступили с критикой крупнейших банков РФ

Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась с открытым письмом в адрес Центробанка РФ, правительства, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Письмо опубликовано в деловом СМИ – «Коммерсанте». О чем заявила госпожа Ким и почему ее письмо так важно для российского потребительского рынка – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Татьяна Ким обратилась с открытым письмом в адрес Центробанка РФ, правительства, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вынужденное обращение

«Публичные атаки на российский цифровой бизнес вынудили меня обратиться с открытым письмом в адрес Центрального банка РФ, Правительства России и Федерального Собрания», – так начинает свое открытое письмо известная предпринимательница.

Напомним, что ранее Татьяна Ким не прибегала к подобным публичным обращениям. Значит, действительно наболело.

Поводом для открытого письма послужили требования крупнейших российских банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для субсидирования скидок для покупателей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товаров на маркетплейсах не должна меняться при использовании разных платежных инструментов. Кроме того, Эльвира Набиуллина предложила главе Минэкономики Максиму Решетникову запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках.

Здесь глава ЦБ РФ идет навстречу обращениям крупных российских банков. Так, 20 ноября главы Сбера, ВТБ, «Т-Банка», «Альфа-банка» и «Совкомбанка» направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», – говорится в письме, поступившем в распоряжение ТАСС.

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий товаров, уточняется в письме. «При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», – указано в документе.

Таким образом, мы наблюдаем скоординированную атаку крупнейших российских банков и Центрального банка России на российские маркетплейсы.

Поводом для открытого письма послужили требования крупнейших российских банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для субсидирования скидок для покупателей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О чем говорится в публичном письме Татьяны Ким

Интересно, что основательница Wildberries Татьяна Ким заявила не только о своей позиции, она обращается от лица российских маркетплейсов.

Свое письмо она начала с тезиса о том, что партнерами цифровых платформ на сегодняшний день являются около 1 млн предпринимателей. Это очень серьезная цифра, особенно с учетом представительства на цифровых платформах малого и среднего бизнеса.

«Для малого и среднего бизнеса в России цифровые платформы являются практически единственной возможностью масштабироваться и выйти на многомиллионную аудиторию», – отмечает Татьяна Ким.

Действительно, даже для самых небольших представителей бизнеса цифровая платформа дает уникальную возможность быстро выйти на общий российский (и не только российский) рынок.

Российские маркетплейсы произвели настоящую торговую бизнес-революцию как для продавцов, так и для покупателей. Сегодня пункты выдачи заказов находятся практически везде, а сами маркетплейсы торгуют сегодня не только одеждой, хозтоварами и книгами, там уже вовсю продаются автомобили и продукты питания.

У маркетплейсов появились свои банки, которые не только предоставляют потребителям услугу рассрочки, но и выпускают свои карты и дают возможность расплачиваться за что угодно через свой онлайн-банкинг. Маркетплейсы и их банки наладили разного рода скидочные и бонусные программы для потребителей, давая им возможность существенно сэкономить при покупках.

Именно против скидочных и бонусных программ маркетплейсов и выступают сегодня крупные российские банки. Их можно понять – они теряют свою клиентуру, которая уходит под крыло собственных банков маркетплейсов.

Герман Греф публично заявил, что крупнейшие маркетплейсы, по его расчетам, недоплатили по итогам 2024 года налоги почти на 1,5 трлн рублей Фото: © Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Платите налоги

Интересно, что сами крупные банки в попытке осадить растущий бизнес маркетплейсов используют весьма спорные аргументы. Так, президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф 18 ноября на конференции ЦБ «Фокус на клиента» публично заявил, что крупнейшие маркетплейсы, по его расчетам, недоплатили по итогам 2024 года налоги почти на 1,5 трлн рублей.

«Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн рублей налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже «Сбер» дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за «налогового арбитража» продавцов маркетплейсов, применяющих спецрежимы.

Мол, крупные бизнесы платят НДС, а малые работают по упрощенной схеме. Так, малые и средние предприниматели, легально применяющие специальный налоговый режим, стали вдруг в представлениях «Сбера» преступниками. При этом «Сбер» сам применяет налоговые льготы на банковские услуги», – возмущается в своем открытом письме Татьяна Ким.

Спорность аргументов Германа Грефа в том, что он, требуя запретить скидки у маркетплейсов, почему-то подвязывает к своим требованиям какие-то надуманные расчеты от использования предпринимателями законных налоговых режимов.

Если идти по такой логике, то все предприниматели (а не только на маркетплейсах), использующие облегченные налоговые режимы по Налоговому кодексу РФ, могут быть признаны нарушителями.



Аргументы крупнейших банков против маркетплейсов выглядят неубедительно еще из-за того, что у этих банков существуют собственные маркетплейсы. И сами крупные банки могут развивать собственные программы лояльности. Но почему-то они этого они не делают.

«Основная претензия крупнейших банков сводится к тому, что они требуют запретить программы лояльности для потребителей при оплате банками маркетплейсов под предлогом равного доступа к аудитории. Что взамен? Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов? Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы», – вопрошает Татьяна Ким.

Отмена скидок на маркетплейсах приведет к росту цен на товары на 15-20% Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Нечестная конкуренция

Маркетплейсы не ограничивают ни один банк в развитии их программ лояльности. На самом деле банки уже имеют все инструменты для рыночной конкуренции и пытаются, наоборот, сделать поле неконкурентным.

«Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды», – такой диагноз действиям крупных банков дает Татьяна Ким.

Председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов сообщил ТАСС, что отмена скидок на маркетплейсах приведет к росту цен на товары на 15-20%. Против запрета скидок выступила также «Деловая Россия», сказал ТАСС председатель организации Алексей Репик.

Мы становимся богаче в результате скидок, покупая товары за меньшие деньги. Это один из немногих механизмов в России, который прямо работает на наше благосостояние. Что является очень-очень большой редкостью.

Смотрите сами, граждане сейчас страдают из-за снижения своего благосостояния. Маркетплейсы пытаются развернуть эту тенденцию в обратную сторону – чтобы в наших кошельках хоть что-то оставалось. Но крупным банкам это не нравится – они хотят, чтобы маркетплейсы закрыли субсидирование своих промоакций и прочие «плюшки» для потребителей. Хотя у банков сейчас просто рекордные прибыли из-за совершенно ненормальной ключевой ставки. Плюс в трудные моменты государство спасает их от банкротства, закачивая туда сумасшедшие объемы государственных денег.

Крупные банки увидели угрозу реальной конкуренции со стороны маркетплейсов и решили идти по самому простому пути – «запретить».

«Я обращаюсь к Банку России, Правительству России и Федеральному Собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики – цифровыми платформами – во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны», – так заканчивает свое открытое письмо Татьяна Ким.