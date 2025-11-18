Глава ЦБ: Цена на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты

Эльвира Набиуллина

Цена товара, представленного на маркетплейсе, не должна зависеть от способа оплаты, так как это создает угрозу злоупотреблений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. <…> Потому что цена продукта или услуги – это то, что определяет во многом выбор человека», – подчеркнула руководитель Центробанка (цитата по ТАСС).

По мнению Набиуллиной, если имеют место манипуляции со стоимостью товара с помощью способов оплаты, то «очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее».

На некоторых маркетплейсах цена товара отличается при оплате обычной банковской картой и картой банка, связанного с торговой площадкой. Как правило, во втором случае она ниже.

Ранее Набиуллина отмечала, что банки и маркетплейсы активно обсуждают особенности предоставления финансовых услуг на этих платформах. Тогда она назвала условия конкуренции в платежах на маркетплейсах «не совсем справедливыми», что, по ее словам, привлекает внимание других участников финансового рынка.

Позднее председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поддерживает разработку законопроекта о равном доступе к маркетплейсам для регулирования скидок как для продавцов, так и для покупателей.