В ФАС отреагировали на противостояние банков и маркетплейсов

Адиля Вяселева

Фото: пресс-служба ФАС

Федеральная антимонопольная служба должна следить, чтобы ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не нарушали антимонопольное законодательство, а потребители выигрывали от честной конкурентной борьбы. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила профильный заместитель руководителя ведомства Адиля Вяселева.

Замглавы ФАС отметила, что служба уже получила письмо Банка России, предлагающее запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты, и теперь анализирует его с точки зрения антимонопольного законодательства.

«Однако важно сказать, что крупнейшие платформы уже сейчас находятся под регулированием закона о защите конкуренции», – подчеркнула в связи с этим Вяселева, напомнив о «пятом антимонопольном пакете», содержащем определения цифровой платформы и сетевых эффектов.

Кроме того, в 2024 и 2025 годах ФАС выдавала предупреждения маркетплейсам за попытки навязать невыгодные условия продавцам.

«<...> с учетом масштаба электронной торговли для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ», – акцентировала представитель ФАС.

Вместе с тем она заметила, что ведомство отличает «дифференциацию конечной цены товара в зависимости от выбранного способа оплаты на маркетплейсе» от «программы лояльности и экосистемных скидок, таких как кешбэк или специальные условия внутри замкнутой экосистемы». Последнее прямо не запрещено законодательством.

Но ФАС «будет пристально отслеживать, чтобы такие программы не трансформировались в инструменты дискриминации участников рынка, не входящих в экосистему, и не создавали недобросовестных барьеров», заверила Вяселева.