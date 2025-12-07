В Госдуме не планируют запрещать банкам владеть маркетплейсами

В Государственной Думе РФ выдвигались предложения запретить банкам владеть маркетплейсами, но они вряд ли будут воплощены в жизнь. Об этом заявил председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план... Я думаю, что это решение не будет реализовано», – сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом депутат выразил уверенность, что маркетплейсы обязаны обеспечивать одинаковый и равный доступ к своим платформам для всех участников финансового рынка. Он добавил, что на заседании нижней палаты парламента попросил Федеральную антимонопольную службу проверить действия маркетплейсов и банков.

По словам Аксакова, он не против скидок, если маркетплейсы уверены, что таким образом они стимулируют граждан покупать товары и услуги. «Но должны быть равные тарифы, одинаковые для всех», – убежден он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба отказалась занимать сторону в противостоянии банков и маркетплейсов. Ассоциация российских банков, объединяющая малые и средние банки, поддержала цифровые платформы в их борьбе с крупнейшими финансовыми организациями страны.