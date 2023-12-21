«Важнейшее событие дорожного строительства»: в Казани прошел концерт в честь открытия М12

В Казани прошел праздничный концерт в честь открытия скоростной трассы М12 «Восток». Памятное событие отметили на площадке международного выставочного комплекса Kazan Expo.

Гостями праздника стали сотрудники дорожных строительных компаний, которые принимали участие в строительстве новой дороги. Собравшихся по видеосвязи поздравил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Важнейшее событие дорожного строительства в новейшей истории государства. Мы впервые за всю историю страны за три года построили трассу протяженностью 810 километров», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Он отметил, что на трассе расположены свыше 320 искусственных сооружений и три моста, причем все они были возведены за самые короткие сроки.

Хуснуллин также поблагодарил Президент России Владимира Путина, который принял решение о строительстве трассы, а также все компании, министерства и ведомства, принимавшие участие в строительстве скоростной автомагистрали.

Благодарность Путину, Правительству страны и всем структурам, работавшим над проектом, выразил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, который явно был чрезвычайно рад сегодняшнему событию.

«Хочу поздравить всех нас с самым знаковым событием 2023 года — открытием скоростной автодороги М12 Восток», — обратился к присутствующим Минниханов.

Он отметил, что только в Татарстане было задействовано 5,6 тыс. рабочих и 1,4 тыс. единиц техники. Отдельно Раис РТ восхитился мостом через Волгу. «По этому мосту едешь — ни конца, ни начала не видишь, просто непостижимо», — сказал он.

Заявленное время движение по трассе от Москвы до Казани составляет 6,5 часа. Впрочем, Минниханов, который сам проехал по трассе, с иронией отметил, что преодолеть это расстояние можно и побыстрее.

Кроме того, Раис РТ рассказал, что москвичи уже начали покупать дачи в Татарстане и других регионах, расположенных вдоль новой дороги. Так, в разговоре с главой Владимирской области Минниханов узнал, что там уже раскупили множество участков.

«Он (губернатор Владимирской области Александр Авдеев — прим. Т-и) радуется, что люди быстро попадают в Москву, а я говорю — не радуйся, Москва должна быть далеко, чтобы не все туда уезжали и кто-то оставался», — вновь не удержался от иронии руководитель республики.

А председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в первую очередь поблагодарил Рустама Минниханова за то, что он еще в 2019 году написал письмо и переговорил с Президентом России по поводу создания новой трассы.

После этого глава «Автодора» также поблагодарил всех структуры, которые принимали участие в строительстве.

«Сегодня самый праздничный день, когда мы можем улыбаться. Потому что эти три года, когда мы строили дорогу, так весело не было», — добавил Петушенко, поздравляя всех с праздником.

После торжественной части началась концертная программа, участниками которой стали творческие коллективы из регионов, расположенных по пути следования новой трассы.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

В своей речи глава государства поблагодарил всех специалистов за то, что они рекордно быстро возвели участок М12 от Москвы до Казани. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — сказал он.