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Путин поблагодарил за то, что участок М12 от Москвы до Казани возвели в рекордные сроки
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех специалистов, которые участвовали в возведении участка федеральной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани и отметил, что проект был завершен за рекордные сроки.
«Я благодарю всех специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве этой значимой транспортной магистрали. Благодарю вас всех за огромный труд, за высокий темп работы и за завершение стройки с серьезным опережением графика. Это тоже очень важно. За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — сказал глава государства на церемонии открытия автодороги.
Он назвал этот проект хорошим ориентиром и еще одним доказательством того, что российские специалисты могут строить качественно, быстрее и больше.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что перед тем, как доложить Президенту России Владимиру Путину о готовности татарстанского участка М12 Раис республики Рустам Минниханов лично протестировал дорогу за рулем своего Ауруса.
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