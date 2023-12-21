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Минниханов поблагодарил строителей, столь быстро возведших трассу М12
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поблагодарил строителей за быстрое возведение федеральной трассы М12 «Восток».
«Спасибо строителям! Благодаря этим людям впервые в истории нашей страны всего за три года построили такую мощную магистраль. Рәхмәт егетләр! (в переводе с татарского — „Спасибо, ребята!“)», — написал руководитель республики и выложил два снимка: дорожных рабочих и самой трассы.
Ранее на церемонии открытия трассы Президент России Владимир Путин поблагодарил всех специалистов за то, что они рекордно быстро возвели участок М12 от Москвы до Казани.
«За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — заметил глава государства.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также обратил внимание на то, что подобные проекты за столь короткие сроки редко реализуются во всем мире, а в истории России такого вообще еще не было.
Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
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