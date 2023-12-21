Путин: Дальнейшее развитие трассы М12 «Восток» входит в число приоритетов

Надежные транспортные артерии имеют для России стратегическое значение, поэтому в число приоритетов входит продление федеральной трассы М12 «Восток» до Екатеринбурга и Тюмени. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной магистрали.

«Надежные транспортные артерии для России имеют принципиальное, стратегическое значение. Потому мы и договаривались, что наши планы в сфере дорожного строительства должны быть реализованы в полном объеме», — подчеркнул в своем выступлении глава государства.

«В числе приоритетов — дальнейшее развитие трассы „Восток“. Ее предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени, построить обходы Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово, Канска», — добавил в связи с этим Путин.

Кроме того, по мнению Президента РФ, отдельное внимание следует уделить расшивке узких мест маршрута «Россия» на территории Дальнего Востока, включая подъезды к Владивостоку. Это существенно увеличит логистические и транспортные возможности, пояснил он.

Владимир Путин также обратил внимание на то, что для комфортных поездок открывающиеся участки должны быть благоустроены, обеспечены современными объектами дорожного сервиса и устойчивой связью.

«Работы очень впереди много, но не сомневаюсь, что все задачи обязательно будут выполнены, причем, как всегда, на самом достойном, профессиональном уровне», — заключил Президент России.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.