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Трассу М12 могут продлить до восточных границ России
В декабре откроется движение по скоростной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. В следующем году его запустят до Екатеринбурга и далее — до Тюмени. Об этом рассказал руководитель проектного офиса М12 госкомпании «Автодор» Виталий Шмаров на лекции форума «Казаныш».
«Думаю, что и на этом мы не остановимся и пойдем дальше до восточных границ России», — заявил спикер.
Шмаров напомнил, что в этом году вводится дорога протяженностью 810 км, построенная за три года. «В истории отечественного строительства такого не было никогда. В ближайшее десятилетие мы такого точно повторить не сможем», — отметил он.
Спикер подчеркнул, что «такой мощный проект» запускается в условиях непростой экономической ситуации и беспрецедентного санкционного давления.
Скоростная трасса М12 объединит Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию. Автомагистраль позволит разгрузить одну из наиболее загруженных автодорог в России — федеральную трассу М7 «Волга». Путь от Москвы до Казани по М12 займет всего 6,5 часов.
Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км, восьмой этап — 70 км.
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