Трассу М12 могут продлить до восточных границ России

Виталий Шмаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В декабре откроется движение по скоростной трассе М12 «Восток» от Москвы до Казани. В следующем году его запустят до Екатеринбурга и далее — до Тюмени. Об этом рассказал руководитель проектного офиса М12 госкомпании «Автодор» Виталий Шмаров на лекции форума «Казаныш».

«Думаю, что и на этом мы не остановимся и пойдем дальше до восточных границ России», — заявил спикер.

Шмаров напомнил, что в этом году вводится дорога протяженностью 810 км, построенная за три года. «В истории отечественного строительства такого не было никогда. В ближайшее десятилетие мы такого точно повторить не сможем», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что «такой мощный проект» запускается в условиях непростой экономической ситуации и беспрецедентного санкционного давления.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скоростная трасса М12 объединит Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию. Автомагистраль позволит разгрузить одну из наиболее загруженных автодорог в России — федеральную трассу М7 «Волга». Путь от Москвы до Казани по М12 займет всего 6,5 часов.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км, восьмой этап — 70 км.

М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». 8 августа «Татар-информ» сообщал, что произошла стыковка моста на М12 — в церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Спустя месяц, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и подчеркнул, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются.