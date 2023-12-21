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Общество 21 декабря 2023 14:25

Путин открыл автодорогу М12 «Восток» от Москвы до Казани

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Путин открыл автодорогу М12 «Восток» от Москвы до Казани

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане.

На восьмом этапе автодороги в Татарстане в церемонии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В ходе мероприятия по видеосвязи зампред правительства РФ Марат Хуснуллин попросил у главы государства разрешения на открытие автомагистрали «Восток». «Владимир Владимирович, разрешите открыть движение на всех участках автодороги и продолжить движение колонны автопробега по новой трассе в Казани», – сказал заместитель Председателя Правительства России.

«С богом. Разрешаю», - ответил Путин.

После этого по открывшимся участкам проехала колонна большегрузов.

Скоростная автомобильная дорога М12 – часть транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Трасса объединила Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию.

В Татарстане дорога проходит через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составляет 142 км.

Строительство транспортного коридора Москва – Казань разделено на восемь этапов. В 2022–2023 годах было открыто движение от Москвы до Арзамаса. В ноябре этого года ввели 153 км автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию. В частности, в нашей республике открыли седьмой этап.

Сегодня дали старт движению на оставшихся участках – на пятом и части шестого этапа в Нижегородской области, а также на восьмом этапе в Татарстане. Предполагается, что в 2024 году будет запущено движение до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени.

#Трасса м12 #Татарстан
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