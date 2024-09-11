«Вас никто не уговаривал»: защита Finiko в суде о том, что вкладчики знали о риске

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы вас не заствляли, вы сами отдали нам деньги»

На сегодня пострадавшими от действий организаторов пирамиды Finiko официально считаются 161 человек. Всех их предстоит выслушать суду в процессе разбирательства.

Подсудимых тоже немало – девять человек вместе с Кириллом Дорониным, семеро из них под стражей. Двое приходят на судебные заседания сами. На данный момент у девяти подсудимых 11 адвокатов. Каждый из них сегодня задал вопрос пострадавшей, из-за этого допрос растянулся более чем на два часа.

Юлия Мухаметова – обманутый вкладчик. Вложиться в Finiko ей предложил ее хороший знакомый. Сам знакомый, к слову, таким же способом был обманут и потерял свои деньги. По ее собственному признанию, она смотрела все видео, коорые выпускал Кирилл Доронин и его приятели.

В итоге она потеряла 429 тысяч рублей и очень хотела бы их вернуть. 124 тысячи из вложенных в Finiko ей уже вернул лично Кирилл Доронин.

«Скажите, кто-то из подсудимых лично пытался уговорить вас вложить деньги в Finiko?» – задавали вопросы адвокаты.

Курс понятен – защита настаивает на том, что вкладываться в пирамиды или нет, – личный выбор каждого. Однако немного позже курс поменялся, и вот уже сторона защиты пытается убедить суд, что счет, на который Юлия перевела свои средства, Finiko не принадлежит. Для этого они даже предоставили документ, который подтверждает, что счет не принадлежит компании. Однако суд приобщать к делу справку не стал.

«Я зарегистрировалась на сайте и пришла в офис Finiko, где наличными отдала 429 тысяч рублей менеджеру Галине. Вся сумма отобразилась у меня в кошельке на сайте. Далее купила продукт, в обозначенную дату мои средства должны были преумножиться вдвое», – рассказала Юлия Мухаметова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Finiko – не пирамида!»

Но что-то пошло не так. Сначала до Юлии дошли слухи, что компания массово прекратила выплачивать деньги. Она попыталась вывести деньги со счета, но менеджер Галина уже не отвечала, а вскоре прекратил свою работу и сайт.

«Скажите, с чего вы взяли, что Finiko – это пирамида? Можете показать соответствующее решение суда?» – задал вопрос пострадавшей вице-президент Finiko Ильгиз Шакиров.

26 июня этого года, суд закончил предъявлять обвинения сооснователю пирамиды Finiko, Кириллу Доронину. На данный момент он, как и другие подсудимые, за исключением двоих, находится под стражей. Основным аргументом для помещения его в СИЗО стал паспорт гражданина Турции на имя Онура Намика.

Некоторые, как например Анна Серикова, до поимки находились в федеральном розыске. Когда дело запахло жареным, она, как и многие другие фигуранты попыталась скрыться, была объявлена в федеральный розыск. Скрыться ей не удалось и осенью 2021-го она оказалась в СИЗО. Позже Мосгорсуд смягчал ей меру пресечения на домашний арест, но, нарушив условия содержания, она вернулась назад в СИЗО.

На данный момент в бегах находятся соорганизаторы пирамиды Марат и Эдвард Сабировы – где они, пока неизвестно. Еще один соорганизатор Зыгмунт Зыгмунтович сидел сегодня в клетке рядом с Кириллом Дорониным.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Finiko – финансовая пирамида, которая предлагала людям преумножить свои средства за счет инвестиций. Все что требовалось – занести деньги в кассу, а организаторы пирамиды, играя на бирже, должны были преумножать деньги вкладчиков.

На деле, деньги старым клиентам выплачивались за счет новых пользователей. При регистрации нового пользователя вежливо предупреждали о возможных рисках.

Компания появилась на свет летом 2019-го. Ее создателями считают Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых и, конечно, Кирилла Доронина. Пирамида быстро разрослась, в нее вкладывались жители разных регионов страны. К общему делу были привлечены специалисты из области сетевого маркетинга. Основной площадкой для рекламы выступали социальные сети, где Доронин и прочие рассказывали о безбедной жизни, надежности компании и легких деньгах.

Компания не обладала лицензией форекс-дилера и не была зарегистрирована ни в государственном реестре, ни в налоговых органах. Ущерб от их действий на данный момент составляет 209 млн рублей.

Верхушку Finiko обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Ранее, по этим же статьям осудили «звездочницу» компании, Лилию Нуриеву. Ее приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.