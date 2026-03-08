Ван И призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к переговорам

Министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: kremlin.ru

Китай выступает за уважение суверенитета Ирана и всех стран Персидского залива, стороны развернувшегося на Ближнем Востоке конфликта должны вернуться за стол переговоров. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай выступает за уважение суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива, их нельзя нарушать», – выразил уверенность дипломат (цитата по ТАСС).

Глава МИД КНР сделал акцент на том, что не следует «безрассудно применять военную силу» и что «сила оружия не означает правоты». «Мир не должен возвращаться к практике повсеместного применения силы, которая не доказывает мощь и делает население невинными жертвами войны», – призвал он.

Ван И также выступил против вмешательства во внутренние дела стран со стороны других государств. «Дела региона должны решаться самими странами, попытки навязать „цветные революции“ или смену власти не имеют поддержки у населения», – выразил уверенность он.

«Все стороны должны как можно скорее вернуться за стол переговоров, вести равноправный диалог, решать разногласия мирным путем и способствовать обеспечению общей безопасности», – заключил китайский министр иностранных дел.

Война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Президент США Дональд Трамп 2 марта заметил, что запланированная продолжительность кампании – четыре-пять недель, но допустил, что она окажется более продолжительной. Позднее, 6 марта, американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции и при этом посулил стране великое будущее.

Издание Politico сообщило, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), ответственное за операции на Ближнем Востоке, попросило Пентагон направить в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере ста дней или, скорее всего, до сентября этого года.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с руководителями внешнеполитических ведомств нескольких арабских государств анонсировал, что кампания продлится еще как минимум несколько недель.