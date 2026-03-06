СМИ: Рубио заявил, что кампания против Ирана продлится еще минимум несколько недель

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана продлится еще как минимум несколько недель. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ряде телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств нескольких арабских государств, пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Госсекретарь Рубио сообщил министрам иностранных дел арабских стран в ходе серии телефонных звонков в четверг, что война, как ожидается, продлится еще несколько недель», – отмечает издание, ссылаясь на лиц, знакомых с содержанием переговоров.

Накануне издание Politico сообщило, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), ответственное за операции на Ближнем Востоке, попросило Пентагон направить в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере ста дней или, скорее всего, до сентября этого года.

Война с Ираном началась 28 февраля. Второго марта Президент США Дональд Трамп заметил, что запланированная продолжительность кампании – четыре-пять недель, но допустил, что она окажется более продолжительной.

«С самого начала мы планировали [операцию на срок] от четырех до пяти недель, но у нас есть возможность продержаться гораздо дольше», – подчеркнул тогда американский лидер, заверив, что эта война не наскучит ему, так как ему «никогда не бывает скучно».

Сегодня, 6 марта, Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции и при этом посулил стране великое будущее. «С Ираном не будет никакой сделки, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ», – написал он в своей социальной сети Truth Social.