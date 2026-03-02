Трамп допустил, что война с Ираном продлится дольше запланированного

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Американская кампания против Ирана изначально рассчитана на четыре-пять недель, но Соединенные Штаты могут вести ее значительно дольше, если это будет необходимо. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп в обращении к нации, передает РБК.

«С самого начала мы планировали [операцию на срок] от четырех до пяти недель, но у нас есть возможность продержаться гораздо дольше», – подчеркнул американский лидер.

В ответ на звучавшие в пресс предположения о том, что ему может «наскучить» эта война, Трамп подчеркнул: «Мне никогда не бывает скучно. Если бы мне было скучно, я бы не стоял здесь сейчас <...>».

Он вновь повторил свой тезис, что Штаты отводили на ликвидацию военного руководства Ирана около месяца, но иранское командование удалось уничтожить «примерно за час» и операция проводится с опережением графика.

Трамп также выразил уверенность, что обладающая баллистическими ракетами большой дальности и ядерным оружием исламская республика превратилась бы в «невыносимую угрозу» для Ближнего Востока и для самих американцев.

«Это был наш последний и лучший шанс нанести удар <...>», – заверил Президент США. Целями американо-израильской кампании он назвал уничтожение имеющегося у ИРИ ядерного потенциала и ее военного флота, а также обеспечение условий, что у Ирана «никогда не будет ядерного оружия».