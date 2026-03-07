Трамп допустил полное падение власти в Иране

Иранские власти могут в конечном итоге полностью утратить влияние. Такое мнение высказал Президент США Дональд Трамп, его слова приводит «ТАСС».

Американский лидер прокомментировал заявление Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранский лидер сообщил, что Временный руководящий совет страны решил прекратить удары по соседним государствам Ближнего Востока, если с их территории не будут совершаться атаки на Иран.

По мнению Трампа, такая позиция руководства исламской республики связана с тем, что Иран подвергся, как он выразился, жестким ударам со стороны США и Израиля.

Президент США также заявил, что впервые за тысячи лет Иран, по его оценке, уступил окружающим его странам Ближнего Востока. По версии Трампа, страна больше не играет роль главного «задиры» в регионе и превратилась в «неудачника». Он предположил, что такая ситуация может сохраняться десятилетиями – до тех пор, пока иранские власти либо не капитулируют, либо, что он считает более вероятным, полностью не падут.