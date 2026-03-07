news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 марта 2026 18:09

«За плохое поведение»: Трамп сообщил о планах нанести серьезный удар по Ирану сегодня

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня по Ирану нанесут серьезный удар. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, его слова приводит «РИА Новости».

В ответ на действия Тегерана рассматривается возможность полного уничтожения отдельных районов и групп людей, которые ранее не входили в список целей.

Трамп отметил, что Иран в этот день получит «очень сильный удар». Американский лидер также заявил, что из-за, как он выразился, «плохого поведения» Ирана власти США всерьез рассматривают вариант полного уничтожения и неизбежной гибели районов и людей.

#сша и иран #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Героини нашего времени: кого чествовал накануне 8 Марта в Казанском Кремле Минниханов

Героини нашего времени: кого чествовал накануне 8 Марта в Казанском Кремле Минниханов

6 марта 2026
Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны

Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны

6 марта 2026
Новости партнеров