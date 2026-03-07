«За плохое поведение»: Трамп сообщил о планах нанести серьезный удар по Ирану сегодня

Сегодня по Ирану нанесут серьезный удар. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, его слова приводит «РИА Новости».

В ответ на действия Тегерана рассматривается возможность полного уничтожения отдельных районов и групп людей, которые ранее не входили в список целей.

Трамп отметил, что Иран в этот день получит «очень сильный удар». Американский лидер также заявил, что из-за, как он выразился, «плохого поведения» Ирана власти США всерьез рассматривают вариант полного уничтожения и неизбежной гибели районов и людей.