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Здоровье
27 декабря 2021  12:09

В Великобритании запрещена работа ночных клубов из-за нового-штамма коронавируса

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В трех административно-политических частях Соединенного Королевства Великобритании приняли решение о запрете работы ночных клубов и ужесточении правил проведения массовых мероприятий в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Новые ограничения вступили в силу в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Также местные власти рассматривают возможность закрытия баров, пабов и заведений общественного питания. 

В то же время, источники издания The Times в министерстве образования Великобритании утверждают, что переводить учеников школ на дистанционное обучение после зимних каникул пока не планируется.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон»

На сегоняшний день «омикрон» уже выявлен в 106 странах мира.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что по поручению Президента Владимира Путина Кабмин разработал дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направил его на рассмотрение российскому лидеру. 

#великобритания #коронавирус #омикрон
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