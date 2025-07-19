В Татарстане завершен капремонт 132 многоквартирных домов

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В Татарстане завершен капитальный ремонт 132 многоквартирных жилых домов из 911, включенных в программу этого года. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

При этом за последние две недели удалось завершить работы на 35 домах, находящихся в 12 муниципальных районах и двух городских округах. Продолжается обновление 642 зданий, отметил докладчик.

О проблемах, связанных с работами по обновлению многоквартирных домов, читайте в материале «Татар-информа» Куда делись миллиарды? В Кабмине обсудили узкие места программы капремонта.