В Альметьевском районе усилят контроль за качеством капремонта многоквартирных домов

В Альметьевском районе продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На утреннем совещании руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова подчеркнула, что все работы должны выполняться с должным качеством и в установленные сроки.

«Выделенные средства должны быть использованы эффективно. Объем работ выполнен качественно», – отметила она, обращаясь к представителям подрядных организаций, управляющих компаний и профильных служб.

В 2025 году в программу включено 46 домов, 9 из которых находятся в сельских поселениях. Финансирование осуществляется за счет республиканского и районного бюджетов, а также взносов собственников.

По данным Департамента развития, в городе выполнено 33,7% от общего объема работ, в сельских территориях – около 15%. Полностью завершен ремонт в одном доме, в 32 работы продолжаются, а в 13 они начнутся в ближайшее время. В двух домах проводится замена лифтов в рамках капремонта, еще в десяти она осуществляется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Гюзель Хабутдинова обратила внимание на необходимость усиления контроля и ускорения темпов подготовки жилищного фонда к зиме. Особый акцент сделан на дисциплине и ответственности исполнителей.

Руководителям профильных служб поручено лично контролировать ход работ и обеспечить своевременную и качественную подготовку домов к отопительному сезону.