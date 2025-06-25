Татарстанцы задолжали за капремонт многоквартирных домов 670 млн рублей

В настоящее время татарстанцы задолжали за капремонт многоквартирных жилых домов 670 млн рублей. Об этом сообщил сегодня гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Абузяров на брифинге в Казани.

«С момента образования фонда с июня 2014 года по июнь 2025 года по статье "капитальный ремонт" собственникам помещений начислено 42,4 млрд рублей. Сумма сбора составила 41,7 млрд рублей или 98%. Задолженность на данный момент составляет 670 млн рублей», – отметил он.

С 1 января 2025 года ежемесячный взнос на капитальный ремонт составляет 8 руб. 47 коп. за один квадратный метр, напомнил Абузяров.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин пояснил, что с должниками ведется юридическая работа.

«В любом случае эти деньги нужно будет заплатить собственникам», – заметил он.