Госжилинспекция РТ не нашла половины средств на спецсчетах на капремонт домов

Александр Тыгин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На специальных счетах на капитальный ремонт нескольких многоквартирных домов в Татарстане не хватает средств. Об этом сообщил сегодня начальник Госжилинспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин на брифинге в Кабмине региона.

«Специальные счета для нас – самая большая зона ответственности и головная боль. Экспертная расчетная сумма – порядка 5 млрд [рублей] в год Айрат Рафаэлевич (гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Абузяров – прим. Т-и) собирает с населения и инвестирует назад в жилой фонд. Расчетная сумма, которая должна быть на специальных счетах, – почти 7 млрд. В остатках по выпискам из банка, которые мы получили, мы видим ровно половину. Что с оставшейся половиной?» – задал риторический вопрос спикер.

Как пояснил Тыгин, было проведено 19 проверок нецелевого использования средств, выданы предписания.

«Задача номер один – сформировать судебную практику, она складывается крайне противоречиво. В отдельных инстанциях удается добиться признания расходов нецелевыми, по апелляционным инстанциям своя картина складывается. В любом случае в ближайшие годы инспекции Татарстана и других субъектов эту работу активно ведут. Уверен, что появится решение Верховного суда России, которое поставит точку», – подчеркнул Тыгин.

По его словам, на сегодняшний день позиция у Минстроя РТ и Госжилинспекции одинаковая: все расходы по специальным счетам вне программы, утвержденной Премьер-министром РТ, –необоснованные.

«Мы с вами видим, что уже нескольких миллиардов рублей на счетах нет. А потом приходят за заменой лифта, потратив предварительно 3–5 млн и оставив на счету ноль, с требованием установления лифта. За счет своих соседей получается финансирование, не только за счет бюджета, но и за счет других домов. Мы считаем, что это неправильно», – заметил Тыгин.

В программу капитального ремонта в 2025 году включено 915 многоквартирных домов. Самостоятельное накопление денег выбрали 17, в том числе 15 домов в Казани и по одному в Елабужском и Зеленодольском районах. Лишь у трех из них (в Казани) ресурсов на спецсчетах достаточно.

«У 12 домов таких средств нет. Очевидно, что собственники и муниципалитеты программу будут корректировать. Это такой достаточно тревожный сигнал. Время пришло, в основном здесь лифты, а средств либо не хватает, либо они потрачены», – подытожил Тыгин.