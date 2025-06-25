Минстрой РТ сообщил об увеличении числа домов – участников программы капремонта до 911

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В этом году в Татарстане запланировано масштабное обновление жилищного фонда, капитальный ремонт будет проведен в 911 многоквартирных домах.

Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине региона.

«По решению Раиса республики Рустама Минниханова в этом году дополнительно выделено 3 млрд рублей, что позволило обеспечить комплексный подход к проведению ремонтных работ в многоквартирных домах и увеличить количество домов в программе на 219», – отметил он.

По данным Айзатуллина, общий объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту достиг 11 млрд 266 млн рублей. Среди основных направлений расходов:

– ремонт крыш и утепление фасадов с применением современных энергосберегающих технологий;

– обновление внутридомовых коммуникаций: электрических сетей, отопления, водоснабжения и канализации;

– установка узлов автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах отопления;

– замена изношенных лифтов на современные модели класса энергоэффективности не ниже класса «Б».

«Если в предыдущие годы средств хватало на замену порядка 250 лифтов, то в этом году программой предусмотрена замена 711», – особо заметил министр.