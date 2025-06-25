Куда делись миллиарды? В Кабмине обсудили узкие места программы капремонта

На фоне сокращения жалоб на качество капремонта домов от татарстанцев Госжилинспекция РТ нашла серьезные нарушения. Республике до 2030 года предстоит провести масштабную замену лифтов, но у большинства домов со спецсчетами нет на это средств. Эти и другие проблемы обсудили сегодня на брифинге в Кабмине РТ.





По данным Марата Айзатуллина, общий объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту достиг 11,2 млрд рублей

Фото: prav.tatarstan.ru

По программе капремонта отремонтировано более 12 тысяч жилых домов

За 17 лет действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане отремонтировано 12 024 здания общей площадью 53,5 млн кв. метров, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине РТ. Всего по этой программе на 2014–2043 годы включено 17 635 многоквартирных жилых домов на капитальный ремонт.

«Собственники помещений многоквартирных домов могут выбрать способ формирования фонда капремонта – на специальном счете либо на счете регионального оператора. 16 527 многоквартирных домов аккумулируют средства на общем счете регионального оператора и 1108 домов – на специальном счете», – отметил Айзатуллин.

В этом году в Татарстане запланировано масштабное обновление жилищного фонда, капитальный ремонт будет проведен более чем в 900 многоквартирных домах.

«По решению Раиса республики Рустама Минниханова в этом году дополнительно выделено 3 млрд рублей, что позволило обеспечить комплексный подход к проведению ремонтных работ в многоквартирных домах и увеличить количество домов в программе на 219 объектов», – отметил министр.

По данным Айзатуллина, общий объем финансирования мероприятий по капитальному ремонту достиг 11,2 млрд рублей. Среди основных направлений расходов:

ремонт крыш и утепление фасадов с применением современных энергосберегающих технологий;

обновление внутридомовых коммуникаций: электрических сетей, отопления, водоснабжения и канализации;

установка узлов автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах отопления;

замена изношенных лифтов на современные модели энергоэффективности не ниже класса «Б».

В обновленных по программе капремонта домах проживают более 2 млн человек. Общие объемы привлеченных финансовых ресурсов составили около 97 млрд рублей.

В обновленных по программе капремонта домах проживают более 2 млн человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До 15 февраля 2030 года в республике заменят 1955 лифтов

Если в предыдущие годы в Татарстане подлежало замене около 250 лифтов в многоквартирных домах, то в этом году программой капремонта предусмотрена замена сразу 711 лифтов.

«Согласно новым требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов", отработавшие назначенный срок службы лифты должны быть заменены до 15 февраля 2030 года. К этой дате в республике предстоит заменить 1955 лифтов, срок службы которых достигает установленного законом предельного срока в 25 лет», – рассказал Марат Айзатуллин.

Замены будут проводиться в соответствии с требованиями действующего технического регламента, гарантирующего безопасность и надежность функционирования оборудования. Из них 1586 лифтов – на счете регионального оператора, 369 – на специальных счетах, пояснил министр.

Айзатуллин также сообщил, что при формировании программ капремонта муниципальные образования обязаны включать в них мероприятия по восстановлению работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов в тех многоквартирных домах, где существует повышенный риск отравления угарным газом. Финансирование таких работ производится за счет средств фонда капитального ремонта.

«Однако для начала работ необходимо предварительное согласование путем принятия положительного решения на общем собрании собственников помещений. В частности, в 2025 году запланировано провести такие работы в 24 многоквартирных домах», – заметил глава Минстроя РТ.

В этом году программой капремонта предусмотрена замена сразу 711 лифтов Фото: © «Татар-информ»

Госжилинспекция РТ не нашла половины средств на спецсчетах на капремонт домов

Общее снижение числа обращений татарстанцев за последние пять лет зафиксировала Госжилинспекция РТ. Люди перестали жаловаться на качество проведенного капремонта, сообщил начальник ведомства – главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин.

«За пять месяцев этого года число обращений сократилось на 5% – до 9,5 тысячи. По капремонту из года в год количество жалоб стабильное – в пределах 2-3%. В основном это вопросы включения дома в программу капремонта и по начислениям. По качеству проводимых работ за пять месяцев поступило 43 обращения», – рассказал он.

На фоне такой положительной динамики Госжилинспекция РТ обнаружила, что на специальных счетах на капитальный ремонт нескольких многоквартирных домов в Татарстане не хватает средств.

«Специальные счета для нас – самая большая зона ответственности и головная боль. Экспертная расчетная сумма – порядка 5 млрд в год Айрат Рафаэлевич (Абузяров – гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ, – прим. Т-и) собирает с населения и инвестирует назад в жилой фонд. Расчетная сумма, которая должна быть на специальных счетах, – почти 7 млрд. В остатках по выпискам из банка, которые мы получили, мы видим ровно половину. Что с оставшейся половиной?» – задался вопросом Тыгин.

Как пояснил Тыгин, проведено 19 проверок нецелевого использования средств, выданы предписания.

«Задача номер один – сформировать судебную практику, она складывается крайне противоречиво. В отдельных инстанциях удается добиться признания расходов нецелевыми, по апелляционным инстанциям своя картина складывается. В любом случае в ближайшие годы инспекции Татарстана и других субъектов эту работу активно ведут. Уверен, что появится решение Верховного суда России, которое поставит точку», – подчеркнул он.

По словам Тыгина, на сегодняшний день позиция у Минстроя РТ и Госжилинспекции одинаковая – все расходы по специальным счетам вне программы, утвержденной Премьер-министром РТ, – необоснованные.

«Мы с вами видим, что уже нескольких миллиардов рублей на счетах нет. А потом приходят за заменой лифта, потратив предварительно 3-5 млн и оставив на счету ноль, с требованием установления лифта. За счет своих соседей получается финансирование не только за счет бюджета, но и за счет других домов. Мы считаем, что это неправильно», – заметил Тыгин.

В этом году в программу по срокам подошли 17 домов со специальными счетами, в том числе 15 в Казани и по одному в Елабужском и Зеленодольском районах. Но лишь у трех из них ресурсов достаточно.

Люди перестали жаловаться на качество проведенного капремонта, сообщил Александр Тыгин Фото: prav.tatarstan.ru

После капремонта в домах протекли крыши, затопило подвалы

В целом по республике более 97% многоквартирных домов включено в республиканскую программу капитального ремонта. По этому показателю Татарстан в лидерах по сравнению с соседними регионами – Марий Эл, Чувашией, Удмуртией, Башкортостаном, а также Самарой и Нижним Новгородом.

«Работа идет адресно по каждому дому. Мы должны получить цифру охвата – 100%. Условно, введенный дом должен накапливать на свой ремонт с первых дней жизни», – пояснил начальник Госжилинспекции РТ.

Несмотря на положительную статистику на фоне других регионов, у Госжилинспекции есть замечания по качеству проводимых в регионе работ. Претензии можно разделить на три группы: планирование и технологическая последовательность, качество выполнения работ, обследование и проектирование. Так, в трех домах Альметьевска в 2024 году во время утепления фасада не были выполнены работы по ремонту отмостки, появились проблемы теплового контура и гидроизоляции.

«Состояние такого дома далеко от нормативного. В подвале каждого такого дома будет находиться вода только потому, что отмосток нет», – пояснил Александр Тыгин.

В Бугульме на фоне утепления фасада, ремонта крыши и системы электроснабжения в этом году в неудовлетворительном состоянии остались системы водоотведения. В результате подвал дома был затоплен грунтовыми водами. В селе Нармонка Лаишевского района в ходе работ по утеплению фасада некачественно уложили утеплитель, а в Зеленодольске после ремонта крыши затопило четыре подъезда жилого дома по ул. Энгельса.

В той же Нармонке при утеплении фасада другого дома, где проходит транзитная теплотрасса, нашли «интересное» проектное решение. Кроме того, здесь была нарушена техника безопасности при установке строительных лесов.

«Мы с трудом себе представляем, как этот дом будет функционировать. Понятно, что здесь приостановлены все работы. Как можно утеплять дом поверх тепловода? Это просто немыслимо», – прокомментировал Тыгин.

В целом по республике более 97% многоквартирных домов включено в республиканскую программу капитального ремонта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обследования вентканалов и дымоходов проводятся три раза в год

Особое внимание Александр Тыгин также уделил замене и ремонту фасадных газопроводов.

«106 домов в этом году занимаются газоснабжением. Премьер-министром РТ принято решение, что теперь газораспределительные службы входят в комиссии по приемке домов после капремонта», – проинформировал главный государственный жилищный инспектор РТ. По его словам, это кардинально изменит вопрос безопасности систем газоснабжения.

«Все, что связано с дымоудалением и газоснабжением, на сегодня является самым актуальным вопросом», – заметил Тыгин.

В настоящее время около 4 тысяч жилых домов в республике имеют камеры открытого горения. В таких домах дымоходы должны работать безупречно. Технические обследования вентканалов и дымоходов проводятся три раза в год.

«169 тысяч квартир находятся в зоне риска. Внутри квартиры – зона ответственности собственника», – предупредил Тыгин.

Он пояснил, что во всех квартирах с газовым оборудованием должна быть постоянная приточная вентиляция. В квартирах, где поставлены пластиковые окна, компенсировать «приточку» необходимо. Если есть проблема у всего дома, по решению общего собрания данный вопрос должна отработать управляющая компания.

Айрат Абузяров рассказал, что в этом году в республике планируется отремонтировать 895 многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на счете регоператора Фото: prav.tatarstan.ru

Сезонные ремонтные работы завершатся до 15 августа

Гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Абузяров в свою очередь рассказал, что в этом году в республике планируется отремонтировать 895 многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на счете регоператора.

В программе участвуют 42 муниципальных образования, предусмотрено проведение более 3 тысяч видов работ, как и в прошлом году. Эти работы улучшат условия проживания более 200 тысяч человек.

Благодаря капремонту и мероприятиям программы «Наш двор» республика получает в два раза меньше жалоб на один квадратный метр, чем в среднем по стране, заключил Александр Тыгин.

«Мы понимаем, что это инвестиции в жилой фонд: 11 млрд в капремонт, 10 млрд – в «Наш двор». Вокруг нас субъекты с городами-миллионниками меньше, чем 45 тысяч жалоб в год на ЖКХ, не получают. Среднее количество жалоб у нас – 23 тысяч в год», – отметил он.

Сейчас в республике продолжаются сезонные виды работ по фасадам, кровле и отоплению. Все они должны завершиться в срок до 15 августа. Если у татарстанцев есть какие-либо замечания, они могут обратиться в Госжилинспекцию РТ.