В Татарстане за полторы недели подорожал бензин всех марок

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За период с 22 апреля по 2 мая текущего года в Татарстане подорожал как бензин всех марок, так и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Заметнее всего, на 0,33%, или на 23 копейки, вырос в цене бензин марки АИ-98: с 67,82 до 68,05 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,32% (на 17 копеек), с 53,35 до 53,52 рубля за литр, а марки АИ-92 — на 0,27% (на 13 копеек), с 49,51 до 49,64 рубля за литр.

Меньше остальных видов топлива, всего на 0,07%, или на четыре копейки, подорожал дизель: с 59,85 до 59,89 рубля за литр.

Таким образом, в конце апреля рост цен на топливо в республике замедлился, но не прекратился.

С 1 марта в России вновь начал действовать запрет на экспорт бензина, отмененный с 17 ноября прошлого года. Ограничение будет оставаться в силе до 31 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что эта мера должна нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, который может возникнуть в ближайшее время.