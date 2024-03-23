В Татарстане немного выросло в цене дизельное топливо

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За период с 11 по 18 марта текущего года в Татарстане чуть-чуть подорожало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Дизель вырос в цене на четыре копейки (на 0,07%), с 59,67 до 59,71 рубля за литр. Таким образом, оказалось полностью отыграно снижение стоимости этого вида топлива, наблюдавшееся в конце февраля.

При этом цена бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше осталась неизменной: 49,28, 53,10 и 66,67 рубля за литр соответственно.

В целом за февраль 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07%, АИ-95 — на 0,06%, АИ-98 и выше — на 0,10%, тогда как дизельное топливо упало в цене на 00,26%.

С 1 марта в России вновь начал действовать запрет на экспорт бензина, отмененный с 17 ноября прошлого года. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснил, что эта мера должна нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, который может возникнуть в ближайшее время.

Позднее на фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы биржевые цены на бензин выросли на 14%, а на дизель — на 11%. В числе мер по предотвращению дефицита топлива после атак дронов ВСУ министр энергетики РФ Николай Шульгинов упомянул увеличение производства на НПЗ, которые его не остановили, и изменение графика плановых ремонтных работ.

Новак по итогам совещания с нефтяными компаниями поручил им совместно с РЖД обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов и загрузку НПЗ в соответствии с графиком и сезонным ростом спроса на внутреннем рынке.

Стоит отметить, что в феврале инфляция в Татарстане увеличилась до 7,42% в годовом выражении. Месяц к месяцу она составила 0,41%.