Татарстанстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за неделю

Татарстанстат опубликовал средние потребительские цены на продовольственные товары по республике на 2 мая. Из материалов следует, что сильнее всего подорожали свекла, морковь и белокочанная капуста.

Так, один килограмм свеклы стоит в среднем 55 рублей (+9%), килограмм моркови — почти 44 рубля (+3%), килограмм белокочанной капусты — 37 рублей (+2%).

До 142 рублей за килограмм подешевели свежие огурцы (-5%), до 236 рублей — свежие помидоры (-3,5%), до 120 рублей — десяток куриных яиц (-2%).