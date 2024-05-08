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Татарстанстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за неделю
Татарстанстат опубликовал средние потребительские цены на продовольственные товары по республике на 2 мая. Из материалов следует, что сильнее всего подорожали свекла, морковь и белокочанная капуста.
Так, один килограмм свеклы стоит в среднем 55 рублей (+9%), килограмм моркови — почти 44 рубля (+3%), килограмм белокочанной капусты — 37 рублей (+2%).
До 142 рублей за килограмм подешевели свежие огурцы (-5%), до 236 рублей — свежие помидоры (-3,5%), до 120 рублей — десяток куриных яиц (-2%).
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