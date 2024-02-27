Власти РФ снова запрещают экспортировать бензин

Глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина. Срок действия ограничительных мер — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Еще власти решили увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%, пишет РБК. Причем запрет не будет относиться к согласованным объемам поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Инициировал предложение ранее еще вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутреннем рынке скоро начнется сезон повышенного спроса на топливо из-за старта весенних работ в полях, ремонтированием НПЗ и отпусками у граждан. Чтобы нивелировать ажиотажный спрос на продукты из нефти, нужно стабилизировать цены на такую продукцию внутри страны, подчеркивал он. Поможет в этом временный запрет на экспорт.

Отметим, что на бирже бензин подорожал с 1 января 2024-го от 8% до 23% в зависимости от марки топлива. Цены при покупке оптом выросли не так сильно — на 1,6–6%, а дизель вообще дешевел.

Ранее власти уже применяли такую меру в 2023 году. Причина — резкий рост оптовых цен. Отменили запрет в ноябре. Как сказал Минфин, за два месяца на внутреннем рынке смогли создать профицит топлива, а биржевая оптовая стоимость бензина заметно опустилась.