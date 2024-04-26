В Татарстане заметно подорожал бензин АИ-98

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За период с 15 по 22 апреля текущего года в Татарстане подорожал бензин всех марок и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Заметнее всего, на 1,36%, вырос в цене бензин марки АИ-98: с 66,91 до 67,82 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 стал дороже на 0,36%, с 49,33 до 49,51 рубля за литр, а марки АИ-95 — на 0,33%, с 53,17 до 53,35 рубля за литр.

Меньше остальных видов топлива, всего на 0,09%, подорожал дизель: с 59,80 до 59,85 рубля за литр.

С 1 марта в России вновь начал действовать запрет на экспорт бензина, отмененный с 17 ноября прошлого года. Ограничение будет оставаться в силе до 31 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что эта мера должна нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, который может возникнуть в ближайшее время.

Стоит отметить, что в марте инфляция в Татарстане замедлилась до 7,28% в годовом выражении.