Татарстан попал в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином и дизелем

Татарстан занял 4 место в рейтинге российских регионов с самым дешевым бензином. По итогам марта 2024 года средняя стоимость топлива в республике составила 51,22 рубля за литр, следует из аналитики агентства «Промрейтинг».

Первое место в данном топе эксперты отдали Алтайскому краю, где бензин в среднем стоит 49,76 рубля. Второе место заняла Республика Коми (50,19 рубля), а третье – Курганская область (51,17). Замыкает топ-5 Новосибирская область со средней ценой за бензин равной 51,28 рубля.

В топ-10 «по дешевизне» топлива попали также Челябинская (51,64), Рязанская (51,87), Кемеровская (52,02) области. Замкнули «десятку» Республики Марий Эл (52,10) и Мордовия (52,3).

Отметим, что Республика Татарстан еще и заняла 5 место в рейтинге регионов по дешевизне дизеля (в среднем 59,82 рубля за литр). Дешевле данный вид топлива оказался только в Орловской (58,31), Брянской (59,11) областях. Также более скромные «ценники» в Республике Северная Осетия – Алания (59,34) и Карачаево-Черкесской республике (59,57).

В топ-10 регионов с самым дешевым дизельным топливом также вошли Тамбовская (59,84), Воронежская (60,02), Калужская (60,13) области. На последних местах оказались Краснодарский край (60,18) и Липецкая область (60,36).