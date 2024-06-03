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В Татарстане выросло в цене дизельное топливо
За период с 20 по 27 мая текущего года в Татарстане подорожало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Дизель вырос в цене на 14 копеек (на 0,22%), с 59,97 до 60,11 рубля за литр. Вместе с тем стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше осталась неизменной: 49,65, 53,63 и 68,30 рубля за литр соответственно.
При этом, согласно информации УФАС России по РТ, в Татарстане самые низкие в Приволжском федеральном округе цены на дизельное топливо.
Стоит отметить, что в апреле текущего года инфляция в республике ускорилась до 7,67% в годовом выражении. По итогам апреля бензин марки АИ-92 подорожал на 0,64% по сравнению с декабрем 2023-го, АИ-95 — на 0,76%, АИ-98 и выше — на 0,83%, а дизель — на 00,20%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России временно снят запрет на экспорт бензина, действовавший с 1 марта этого года.
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