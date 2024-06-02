В Татарстане за неделю ряд продуктов подорожал на 8,39%

В Татарстане рост цен на ряд продуктов ускорился до 8,39% за неделю. Продолжают дорожать продукты из так называемого борщового набора. Статистику с 20 по 27 мая опубликовал Татарстанстат.

Согласно приведенным данным, репчатый лук подорожал за неделю на 3,33 рубля (до 43,74 рубля за кило), столовая свекла — на 5,47 рубля (до 70,89 рубля), морковь — на 3,81 рубля (до 55,36 рубля). В процентном соотношении рост цен составил от 7,41% до 8,39%.

Также за аналогичное время выросли в цене белокочанная капуста (+4,64%), картошка (+4,3%), яблоки (+2,51%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (+2,13%), фруктово-ягодные консервы для детей (+1,17%), курица (+1,14%) и печенье (+1,03%).

Подешевели за ту неделю только огурцы (-9,92% или до 101,5 рубля за кг) и помидоры (-8,21% или до 189,23 рубля за кило).