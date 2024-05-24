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Годовая инфляция в Татарстане в апреле увеличилась до 7,67%
Годовая инфляция в Татарстане по итогам апреля текущего года увеличилась до 7,67% (+0,39% относительно марта). При этом данный показатель ниже, чем в среднем по России (7,84%), следует из релиза Центробанка РФ.
Отмечается, что у многих производителей выросли затраты в отчетном месяце и это отразилось на росте цен. Причем цены на продовольствие росли быстрее, чем в марте: годовой прирост составил 8,59%.
«Производители продуктов питания переносили в цены возросшие издержки. Так, из-за неурожая в основных странах-производителях снизилось предложение какао-бобов на мировом рынке. Это привело к росту мировых цен на них и к увеличению затрат отечественных кондитерских фабрик на сырье», — приводит пример регулятор.
Стоимость непродовольственных товаров в апреле увеличилась в годовом выражении на 5,8% (на 0,6% сильнее, чем в марте). Причина роста цен — высокий спрос, который все еще сохраняется.
Так, в Татарстане фиксируют высокий спрос на стройматериалы и мебель. Это связано с ростом популярности ИЖС. Однако сохранение высокого спроса позволило производителям повысить цены, чтобы компенсировать себе возросшие затраты (например, на логистику).
Годовой прирост цен в сфере услуг в апреле снизился до 9,23% (в марте было 9,37%). К этому во многом привел эффект высокой базы прошлого года.
В качестве примера в ЦБ рассказали про отдых в Турции. В апреле 2023-го стоимость путевок в эту страну значительно выросла. Причем спрос на зарубежные поездки восстанавливался из-за уменьшения числа доступных направлений. В апреле 2024 года повышение цен было более сдержанным. При этом туроператоры также расширили полетные программы. В результате годовой прирост цен на отдых в этой стране в апреле 2024 года снизился.
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