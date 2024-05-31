УФАС: В Татарстане самые низкие в ПФО цены на дизельное топливо

Несмотря на очередное повышение цен на бензин, его стоимость в Татарстане не выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. При этом дизельное топливо в республике оказалось самым дешевым. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по РТ Андрей Розенталь перед публичными обсуждениями правоприменительной практики антимонопольного ведомства в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Нас слышат производители и удерживают цену. Здесь социально значимый рынок. <...> Если бы мы бы ее отпустили (розницу – прим. Т-и), представляете, что могло бы быть? Если бы у нас возросла цена на бензин в разы на заправках, это же моментально отразилось бы на всех продуктах питания. Считаю, что в республике в этом смысле выстроена система», – сказал он.

УФАС по РТ напомнило, что рынок оптовой продажи нефтепродуктов является федеральным, на котором организации Татарстана не занимают доминирующего положения. При этом на розничном рынке нефтепродуктов региона «ТАИФ-НК АЗС», «Татнефть АЗС Центр» и «Лукойл-Уралнефтепродукт» обладают коллективным доминированием.

По данным Татарстанстата, с конца декабря 2023 по 20 мая 2024-го рост средних цен на бензин АИ-92 составил 0,8%, на бензин АИ-95 – 1,1%, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,3%. По данным мониторинга УФАС, рост цен на бензин составил менее 1%, на дизтопливо – 1,3%.

«У татарстанских компаний достаточно конструктивная позиция по сдерживанию роста цен на розничном рынке. При этом внешние игроки, к примеру „Лукойл“, тоже держат цены на бензины здесь ниже, чем в своих родных субъектах — Нижнем Новгороде, Перми. Там цена на бензин и дизель на несколько рублей выше, чем в нашем субъекте. Даже с учетом доставки сюда они вынуждены здесь держать свои цены ниже», — сообщил Розенталь.

По его данным, цены на моторное топливо в республике не выше, чем в среднем на аналогичный продукт по ПФО.

«Это очень хорошие показатели. У нас цена на ГСМ не выше, чем в среднем по округу, и мы достаточно выглядим неплохо. У нас самый дешевый дизель до сих пор в ПФО», – подчеркнул спикер.

В УФАС работает специальный штаб, который отслеживает ситуацию. В связи с поручением Федеральной антимонопольной службы России проводится мониторинг стоимости мелкооптовой реализации моторных топлив, а также остатков на нефтебазах.