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За неделю в Татарстане подорожал бензин АИ-98
За период с 13 по 20 мая текущего года в Татарстане подорожал бензин одной из марок. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Бензин марки АИ-98 и выше увеличился в цене на 0,32%: с 68,08 до 68,30 рубля за литр. За неделю до этого он подешевел на десять копеек, но теперь это понижение стоимости оказалось полностью отыграно.
При этом стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива осталась практически неизменной: 49,65, 53,63 и 59,97 рубля за литр соответственно.
Стоит отметить, что в апреле инфляция в Татарстане ускорилась до 7,67% в годовом выражении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России временно снят запрет на экспорт бензина, действовавший с 1 марта этого года.
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