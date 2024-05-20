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В России временно снят запрет на экспорт бензина
С 20 мая по 30 июня в России приостановили действие запрета на экспорт бензина. Постановление размещено на сайте Правительства.
Документ вступил в силу со дня опубликования. Мера принята в связи с насыщением топливом внутреннего рынка. Временная отмена запрета, как ожидается, позволит избежать снижения объемов переработки на ряде предприятий.
Напомним, что ограничения вступили в силу с 1 марта текущего года и должны были действовать в течение шести месяцев. Таким образом, запрет вновь начнет работать с 1 июля и продлится до 31 августа.
Ранее информация о нововведениях появилась в СМИ с подтверждением от Минэкономразвития России.
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