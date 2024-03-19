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В Татарстане выделили почти 2,8 млн рублей на обучение детей сборке и управлению БПЛА
Республика Татарстан выделила 2 млн 788,47 тыс. рублей на реализацию пилотного проекта по обучению детей сборке и пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Средства, выделенные из республиканского бюджета, пойдут на обеспечение расходов по созданию необходимой научно-образовательной и инновационной инфраструктуры. Проект реализуется на базе Икшурминской кадетской школы-интерната имени К. С. Байкиева, отмечают в ведомстве.
Ранее стало известно, что на оборудование для обучения сборке БПЛА в школах в Татарстане собираются потратить по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» более 244,1 млн рублей федеральных и свыше 57,2 млн рублей региональных средств.
В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в регионе появятся коптер-парки.
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