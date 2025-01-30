В Татарстане время ожидания в очереди при регистрации собак не будет превышать 15 минут

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В Татарстане разработан административный регламент предоставления услуги по обязательной регистрации собак. Проект документа, разработанного Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ, пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Ответственным за предоставление услуги определено само Главное управление ветеринарии. Непосредственно регистрацией должны заниматься ветеринарные учреждения. Данные вносятся в федеральную информационную систему, результаты предоставления услуги фиксируются в личном кабинете на российском или татарстанском портале госуслуг.

Для регистрации питомца необходимо заполнить заявку (в бумажной или электронной форме), предоставить копию удостоверения личности, согласие на обработку персональных данных, документ, подтверждающий право собственности на собаку (при наличии), фотографию собаки (по желанию заявителя) и копию паспорта животного с информацией о чипе.

Заявление и необходимые документы могут быть переданы лично заявителем либо направлены через портал госуслуг РФ или РТ (потребуется простая электронная подпись).

Основанием для отказа в регистрации собаки может стать предоставление недостоверных документов, а также отсутствие в теле собаки вживленного чипа, содержащего уникальный номер.

Регистрация должна производиться в течение трех рабочих дней с момента отправки заявления, если оно было предоставлено лично, и трех рабочих дней с момента присвоению заявления номера, если оно было подано через личный кабинет на портале госуслуг. Приостановление срока предоставления услуги не предусмотрено.

При этом срок ожидания в очереди как при подаче заявления о регистрации собаки, так и при получении результата не должен превышать 15 минут. Какая-либо очередность для отдельных категорий заявителей не установлена.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Татар-информа» Штрафы и цены на чипирование: все об обязательной регистрации собак в Татарстане.