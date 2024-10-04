Штрафы и цены на чипирование: все об обязательной регистрации собак в Татарстане

Регистрация собак в Татарстане со следующего года станет обязательной

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему нужна обязательная регистрация собак?

Автор законопроекта об обязательной регистрации собак – Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Цель благая – повысить ответственность владельцев домашних животных и создать более комфортную и безопасную среду для татарстанцев. Ожидается, что инициатива поможет в поиске потеряшек и определении их хозяев.

Причем на федеральном уровне пока такого требования нет, регионы вправе сами устанавливать правила. Такая процедура уже введена в Кировской, Московской, Ленинградской, Рязанской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашии, Марий Эл и Бурятии.

Кабмин Татарстана ранее лишь устанавливал правила выгула. В них, например, говорилось, что выгул домашних животных «лицами младше 14 лет разрешается только в сопровождении взрослых», а выгул без владельцев запрещен. Правила вступили в силу в марте этого года, но пока их соблюдают не все.

«Без подтверждения владельца собаки трудно применить административные санкции. И второй момент – когда нет ответственности даже в виде предупреждения, не исполняется законодательство. Введение штрафов поспособствует исполнению закона», – считает Ильдар Нугуманов.

Ильдар Нугуманов: «Без подтверждения владельца собаки трудно применить административные санкции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько собак сейчас в Татарстане?

Сейчас собак можно зарегистрировать добровольно, с 2017 года процедуру прошли 13,8 тыс. животных. Но интерес к ней в последние годы заметно угас. Если в том же 2017 году было зарегистрировано 2,8 тыс. собак, то в этом году лишь 34.

Сколько всего сейчас находится собак в Татарстане – неизвестно. Частичное представление дает вакцинация. «Ежегодно нашими подведомственными учреждениями один раз в год проводится вакцинация против бешенства. За 2023 год провакцинировано около 108 тыс. собак», – сообщил Ильдар Нугуманов.

По данным Всероссийской переписи питомцев за 2023 год, которую провел Центр питания и благополучия животных в виде опроса, жители республики содержат 125 тыс. собак.

Определить точное количество питомцев поможет обязательная регистрация.

Регистрировать собак в 2025 году обяжут всех владельцев, за исключением служебных собак и собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению Фото: © «Татар-информ»

Кого обяжут регистрировать собак в 2025 году?

Всех владельцев, за исключением служебных собак и собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. Постановление Правительства России обязывает промаркировать служебных собак до 1 марта 2026 года.

Какие собаки подлежат обязательной регистрации?

Все собаки, независимо от породы. Регистрация будет проводиться в государственных ветеринарных учреждениях республики в срок, не превышающий трех месяцев с момента рождения.

Собаки старше трех месяцев, находящиеся у владельцев на момент вступления в силу нового порядка, должны пройти регистрацию в течение одного года со дня вступления в силу нового документа.

Вновь приобретенные собаки в возрасте трех месяцев и старше подлежат обязательной регистрации в течение 30 календарных дней после приобретения.

Не подлежат регистрации собаки, временно находящиеся с владельцами на территории Татарстана в течение срока, не превышающего 30 календарных дней.

Вновь приобретенные собаки в возрасте трех месяцев и старше подлежат обязательной регистрации в течение 30 календарных дней после приобретения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как будет проходить регистрация?

Регистрация собак будет проходить в два этапа, предусматривающие маркирование и учет.

«Маркирование включает в себя введение в тело животного электронного чипа, который содержит уникальный цифровой или буквенно-цифровой номер. Приобретение чипа и его введение в тело собаки осуществляется за счет владельца собаки как в частных ветеринарных клиниках, так и в государственных», – пояснил Нугуманов.

Учет животных будет проводиться ветеринарной службой. Информация о собаке и ее владельце будет занесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Там уже хранятся сведения о сельскохозяйственных животных – крупном и мелком рогатом скоте, свиньях, лошадях, птице.

Где можно будет зарегистрировать животное?

Владельцам собак предлагается два варианта. Они могут чипировать собаку в государственном ветеринарном учреждении. Там же информация о животном будет занесена в федеральную базу.

Если собака уже чипирована, то можно подать заявление об учете и необходимую информацию на портале госуслуг. Жители сельской местности смогут чипировать собак в ходе весенних и осенних ветеринарных мероприятий для сельхозживотных, которые регулярно проводят специалисты государственной ветеринарной службы.

Стоимость введения чипа в тело собаки в государственной ветеринарной службе составит более 100 рублей Фото: © Евгений Одиноков, РИА Новости

Какова стоимость чипа и процедуры его введения?

Стоимость чипа составит от 115 до 300 рублей. Стоимость введения чипа в тело собаки в государственной ветеринарной службе составит более 100 рублей. Частные ветеринарные клиники данную процедуру будут проводить по своему прейскуранту. Тарифы будут одинаковыми, независимо от породы и размера собак.

Какие данные нужно будет представить для влючения в базу?

Потребуются копии документов владельца собаки – паспорта, ИНН или СНИЛСа. Также нужно будет предоставить копию паспорта собаки, где указан номер вживленного чипа.

Помимо данных о владельце собаки федеральная база будет хранить информацию о месте содержания животного. Также будут указаны парода и пол животного, кличка, окрас и дата рождения.

Какие штрафы предусмотрены?

Разработаны предложения по изменению КоАП РТ. Если их одобрят, то с 1 июля будут действовать штрафы за самовыгул и отсутствие обязательной регистрации собаки.

Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 2 до 4 тыс. рублей. При повторном нарушении административное наказание повысится до 5 тыс. рублей. Составлением протоколов и рассмотрением административных дел будет заниматься Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Если владелец животного своевременно сообщит о розыске собаки, его не оштрафуют Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если животное сбежало, его владельца оштрафуют?

Нет, если владелец животного своевременно сообщит о розыске собаки.

Кто будет проверять наличие регистрации у домашних животных?

Государственная ветеринарная служба будет работать по обращениям граждан. К примеру, по обращениям соседей людей, которые заведут собаку. Также этим будут заниматься организации, занимающиеся отловом бездомных животных.

Что делать в случае продажи или смерти животного?

Хозяин должен будет обратиться в ветслужбу, чтобы снять собаку с регистрации.

В странах, где уже введена обязательная регистрация собак, безнадзорных животных стало меньше, потому что на владельцев накладывается большая ответственность Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какой результат ожидается в конечном итоге?

По словам Ильдара Нугуманова, в странах, где уже введена обязательная регистрация собак, безнадзорных животных стало меньше, потому что на владельцев накладывается большая ответственность. Такова главная цель законодательных новшеств, планируемых в Татарстане.

«Прежде чем купить щенка и, возможно, в некоторых случаях сделать опрометчивый шаг, люди будут задумываться», – считает Нугуманов.

«Прежде чем купить щенка и, возможно, в некоторых случаях сделать опрометчивый шаг, люди будут задумываться» Фото: © «Татар-информ»

Что думают о новшестве эксперты

Куратор проекта по развитию культуры ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» Института развития городов РТ Дарья Раёк:

Регистрация домашних животных – давно желаемый процесс. Он позволит не только опознавать владельца утерянного питомца, но и составить статистику владения домашними питомцами, и в том числе планировать инфраструктуру для людей с собаками, основываясь на реальных цифрах.

Конечно, ветеринарные клиники ведут учет своих пациентов, но это не дает понимания количества животных, ведь кто-то обслуживается в двух-трех клиниках одновременно и у каждой своя база. Некоторые клиники предоставляют регистрацию посредством чипирования, но чаще всего владельцы пользуются этой услугой при выезде за границу и в путешествиях.

Сейчас, если у собаки на шее нет адресника, найти ее владельца сложно. Даже если у собаки есть чип, не в каждой клинике есть специальный сканер для его считывания.

Если же мы говорим о случаях самовыгула, то даже зная, чья это собака, оказать влияние на владельца законных способов сегодня нет даже у органов власти. Поэтому инициатива с регистрацией хорошая, но важно, чтобы вместе с ней каждый регион разработал программу бесплатной или льготной регистрации хотя бы на первый год, ведь необходимо учитывать все категории граждан. Для пожилых людей сумма в 1,5-2 тыс. рублей неподъемная, а животное – большая и важная часть жизни, вдохновляющая на прогулки и общение».

Ирина Волынец: «Избавляться от питомца просто выкинув его на улицу – безответственно и жестоко» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец:

Я поддерживаю эту инициативу. Как сказал знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. К сожалению, очень часто безответственно относятся к животным, и не только к собакам. У нас выбрасывают и кошек, и грызунов, которых заводят, а потом находят на помойке, когда они надоели детям. Избавляться от питомца просто выкинув его на улицу – безответственно и жестоко. Помимо нападения животных на людей, к сожалению, есть проблема собачьих экскрементов, когда владельцы выгуливают своих огромных собак. Животные гадят во дворах, где играют маленькие дети. Собаковод с пакетиком на улице, который убирает за своим питомцем, – большая редкость.

Я также считаю, что нужно усиливать ответственность за жестокое обращение с животными. Проблема носит комплексный характер, и ее нужно решать цивилизованно. Люди должны быть ответственными, должны заботиться о братьях наших меньших.

Бездомная или чья-то хозяйская собака без паводка и намордника, которая бежит, чтобы наброситься на человека, на самом деле не виновата. Это же животное, ответственность полностью на людях. Если собака агрессивна, то выпускать ее на улицу – это тоже преступление. Бездомные животные – проблема социальная, которая есть не только в России. Поэтому инициатива татарстанских законодателей правильная.

Ринат Чиспияков: «Люди ведь держат собак по разным обстоятельствам. Некоторым бабушкам тяжело жить в одиночестве, другим людям жалко животных, они берут их из сострадания из приютов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков:

Эта инициатива напрашивается давно. Проблема бездомных собак действительно существует. Самое главное, чтобы процедура была бесплатной и не превратилась с систему сбора взносов. Люди ведь держат собак по разным обстоятельствам. Некоторым бабушкам тяжело жить в одиночестве, другим людям жалко животных, они берут их из сострадания из приютов. В то же время регистрация возлагает на человека определенную ответственность. Надеюсь, что бездомных животных станет меньше.